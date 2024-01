Verizon-Aktie vorbörslich tiefer: Harter Wettbewerb veranlasst Verizon zu Milliardenabschreibung

Im vierten Quartal hat der Konzern wegen anhaltenden harten Wettbewerbs und schwieriger konjunktureller Bedingungen sowie wegen Umsatzrückgängen im Festnetz der Sparte rund 5,8 Milliarden US-Dollar abgeschrieben, wie er am Mittwoch in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC mitteilte. Der Konzern mit Sitz in New York hatte bereits im vergangenen Jahr darauf hingewiesen, dass das Umfeld schwierig ist. Die Aktie verlor vorbörslich im US-Handel 1,4 Prozent. Verizon legt seine Geschäftszahlen am 23. Januar vor.

Die Verizon-Aktie verliert im NYSE-Handel zeitweise 0,53 Prozent auf 39,08 US-Dollar.

/men/jha/

NEW YORK (dpa-AFX)