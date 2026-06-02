Verizon Aktie

Verizon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044

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02.06.2026 14:42:00

Verizon Announces Early Results of Previously Announced Tender Offers and Consent Solicitations

Verizon announces extension of early participation date of its tender offers and consent solicitations for certain series of its subsidiaries’ notes, increase to the waterfall cap of its tender offersWeiter zum vollständigen Artikel bei Verizon Communications Inc.
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