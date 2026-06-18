Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
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18.06.2026 15:12:00
Verizon announces expiration and final results of previously announced exchange offers and consent solicitations
Verizon has announced the expiration and final results of its private exchange offers and consent solicitations for 11 series of outstanding notes.Weiter zum vollständigen Artikel bei Verizon Communications Inc.
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Nachrichten zu Verizon Inc.
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18.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
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18.06.26
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17.06.26
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17.06.26
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