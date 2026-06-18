Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
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18.06.2026 15:12:00
Verizon announces expiration and final results of previously announced tender offers and consent solicitations
Verizon has announced the expiration and final results of its cash tender offers, accepting a total aggregate debt note principal amount of over $1.85 billion from investors.Weiter zum vollständigen Artikel bei Verizon Communications Inc.
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