Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
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26.05.2026 15:41:58
Verizon announces preliminary shareholder voting results from 2026 annual meeting
Verizon's 2026 annual meeting results: All 9 directors elected. Shareholders approved exec compensation, incentive plan, and auditor. Two proposals were defeated.Weiter zum vollständigen Artikel bei Verizon Communications Inc.
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