Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
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04.06.2026 01:21:59
Verizon announces pricing terms of previously announced tender offers and consent solicitations
Verizon announces pricing terms of its tender offers and consent solicitations for 20 series of Verizon and certain of its subsidiaries’ notesWeiter zum vollständigen Artikel bei Verizon Communications Inc.
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