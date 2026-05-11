Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
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11.05.2026 19:51:58
Verizon announces private exchange offers and consent solicitations for 11 series of notes open to certain investors
Verizon announced private Exchange Offers for outstanding subsidiary debt ("Old Notes") in exchange for new Verizon notes ("New Notes"), concurrent with Consent Solicitations. Due June 16, 2026.Weiter zum vollständigen Artikel bei Verizon Communications Inc.
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