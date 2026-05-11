Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
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11.05.2026 19:51:58
Verizon announces tender offers and consent solicitations for 20 series of Verizon and certain of its subsidiaries’ notes
Verizon announced 20 tender offers to purchase debt securities for cash, including "Any and All Notes" and up to $1.25B of "Waterfall Notes".Weiter zum vollständigen Artikel bei Verizon Communications Inc.
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