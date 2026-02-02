Verizon Communications: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Verizon Communications lud am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,77 CAD. Im letzten Jahr hatte Verizon Communications einen Gewinn von 1,65 CAD je Aktie eingefahren.

Verizon Communications hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50,73 Milliarden CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 49,90 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 5,67 CAD. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 5,67 CAD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Verizon Communications im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 193,09 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 184,65 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at