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29.10.2026 06:31:29
Verizon Communications legte Quartalsergebnis vor
Verizon Communications hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 468,70 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 388,59 ARS erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,54 Prozent auf 51 463,68 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 44 931,94 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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