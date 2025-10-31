Verizon Communications präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Verizon Communications lud am 29.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,61 CAD, nach 1,06 CAD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Verizon Communications in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 46,58 Milliarden CAD im Vergleich zu 45,46 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at