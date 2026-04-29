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29.04.2026 06:31:29
Verizon Communications: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Verizon Communications hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 425,40 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 303,47 ARS je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 48 836,22 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Verizon Communications einen Umsatz von 35 344,49 Milliarden ARS eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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