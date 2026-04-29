Verizon Communications stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Verizon Communications hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Umsatzseitig standen 181,03 Milliarden BRL in den Büchern – ein Minus von 7,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Verizon Communications 195,82 Milliarden BRL erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at