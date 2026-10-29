Verizon Communications stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Verizon Communications hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 1,75 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Verizon Communications 1,61 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 48,04 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 46,58 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at