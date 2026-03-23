Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
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23.03.2026 22:00:00
Verizon Communications Stock Is Soaring in 2026. Here's Why It Can Still Go Higher
Shares of Verizon Communications (NYSE: VZ) are up an impressive 24% this year, dwarfing the S&P 500, which is down around 4% thus far. It's been one heck of a comeback story for Verizon's stock, which has struggled to win over investors in recent years.But despite its strong rally to start 2026, it may still have room to rise even higher. Here's why it may not be too late to invest in the dividend stock right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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