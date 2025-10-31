Verizon Communications verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Verizon Communications hat am 29.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 389,20 ARS gegenüber 183,48 ARS im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 43,50 Prozent auf 45 002,66 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31 360,89 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at