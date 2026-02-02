Verizon Communications vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Verizon Communications veröffentlichte am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Verizon Communications in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 196,27 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 208,30 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 772,04 Milliarden BRL gegenüber 726,64 Milliarden BRL im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at