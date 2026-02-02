Verizon Communications zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Verizon Communications hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 197,60 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 294,81 ARS erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 52 282,24 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 46,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35 658,24 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1264,12 ARS für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 947,72 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Verizon Communications im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 39,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 172 108,25 Milliarden ARS. Im Vorjahr waren 123 421,95 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

