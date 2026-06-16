Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
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16.06.2026 13:01:10
Verizon Debuts Discounted Plans for New Subscribers to Attract Carrier Converts
Verizon's plans offer the highest data speeds and options to upgrade phones every year.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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