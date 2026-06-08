Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
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08.06.2026 15:02:04
Verizon declares quarterly dividend on June 4, 2026
The Board of Directors at Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) today declared a quarterly dividend of 70.75 cents per outstanding share, consistent with the prior quarter's dividend rate.Weiter zum vollständigen Artikel bei Verizon Communications Inc.
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