Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
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24.07.2026 14:22:00
Verizon delivers record 2Q26 results as strategic transformation ignites accelerated growth
Company achieves strong growth on key metrics and raises full-year guidance for the second consecutive quarterWeiter zum vollständigen Artikel bei Verizon Communications Inc.
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