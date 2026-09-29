Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
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29.09.2026 22:42:08
Verizon elects Charles Phillips to its Board of Directors
Verizon elected Charles Phillips, Co-Founder and Managing Partner of Recognize Partners LP, to its Board of Directors.Weiter zum vollständigen Artikel bei Verizon Communications Inc.
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