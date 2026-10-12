Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
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12.10.2026 17:06:02
Verizon Has a 6.8% Dividend Yield, but SpaceX Is Changing the Risk-Reward
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Nachrichten zu Verizon Inc.
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11.10.26
|Erste Schätzungen: Verizon präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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09.10.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
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09.10.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 steigt nachmittags (finanzen.at)
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09.10.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
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09.10.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start im Plus (finanzen.at)
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08.10.26
|S&P 500-Papier Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Verizon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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01.10.26
|S&P 500-Titel Verizon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Verizon-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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24.09.26
|S&P 500-Titel Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verizon-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Verizon Inc.
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