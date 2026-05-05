Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
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05.05.2026 04:08:00
Verizon Has a Dividend Yield Of 5.9% and Nike's Is 3.7%. But Which High-Yielding Dividend Stock Is a Better Buy?
Income investors hunting for above-average yield often gravitate toward consumer brands and telecom stocks, and Verizon Communications (NYSE: VZ) and Nike (NYSE: NKE) fit the bill -- especially since both have raised their dividends every year for around two decades (19 years for Verizon and 24 for Nike). And both yields are well above the broader market.But yield alone doesn't decide which is the better buy. The real question is which payout looks more durable -- and which underlying business is moving in the right direction. So which stock comes out on top?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Verizon Inc.
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