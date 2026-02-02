Verizon hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Verizon stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Verizon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,18 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 36,38 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Verizon einen Umsatz von 35,68 Milliarden USD eingefahren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 4,06 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 4,14 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Verizon im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 138,19 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 134,79 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at