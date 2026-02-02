02.02.2026 06:31:29

Verizon hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Verizon stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Verizon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,18 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 36,38 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Verizon einen Umsatz von 35,68 Milliarden USD eingefahren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 4,06 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 4,14 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Verizon im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 138,19 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 134,79 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:46 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
13:44 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren zu Monatsbeginn zu Gewinnen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen