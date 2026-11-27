Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
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27.11.2026 18:29:29
Verizon in talks over $6bn deal for Fidium to boost broadband footprint
US group pursues company owned by Searchlight Capital and Canada’s BCI in push to boost its presence in New England regionWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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