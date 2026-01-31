:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
31.01.2026 11:50:00
Verizon Just Gave Income Investors 3 New Reasons to Be Optimistic
It didn't take long for Verizon Communications (NYSE: VZ) to move past its embarrassing service outage two weeks ago. All it took was for the telecom giant to hit a home run with its 2025 full-year and fourth-quarter results.Verizon's shares soared after the company provided its Q4 update on Friday morning. And if you love Verizon's forward dividend yield of 6.4%, you'll especially like what management had to say. Verizon just gave income investors three new reasons to be optimistic. When it comes to paying dividends, free cash flow is king. Verizon reported free cash flow of $20.1 billion in 2025, up from $19.8 billion in the previous year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Verizon Inc.
|
30.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
30.01.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
30.01.26
|Handel in New York: S&P 500 legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
30.01.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
30.01.26
|Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
30.01.26
|Verluste in New York: Das macht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
30.01.26
|ROUNDUP 2: Verizon gewinnt mehr Mobilfunkkunden - Aktienrückkauf angekündigt (dpa-AFX)
|
30.01.26
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Verizon Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Verizon Inc.
|37,55
|12,58%
|Verizon Communications Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs
|15 060,00
|1,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.