Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
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21.11.2026 22:03:02
Verizon Pays Out $11.7 Billion a Year in Dividends. Here’s the Free Cash Flow Math Behind Its 6.2%-Yielding Payout.
Verizon (NYSE:VZ) pays $0.7075 per share in dividends to its investors each quarter. At its recent share price, the telecom giant yields 6.2%, significantly higher than the S&P 500's 1.1%. Verizon's dividend costs about $2.9 billion per quarter, or around $11.7 billion annually.
Here's a look at the free cash flow that supports its high-yielding dividend.
Image source: Getty Images.
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