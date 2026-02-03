Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|
03.02.2026 12:30:00
Verizon Shares Jump on Strong Subscriber Growth and Buyback. Is It Too Late to Buy the Stock?
In October, new Verizon (NYSE: VZ) CEO Daniel Schulman said the company was going to make a fundamental strategy shift after continuing to lose wireless customers, saying it would move to a more customer-focused approach from a technology-centric one.It didn't take long for this new tactic to pay off, with the company seeing its highest quarterly net subscriber additions since 2019.
