Verizon stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Verizon gab am 27.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 1,20 USD gegenüber 1,15 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 33,49 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 34,44 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at