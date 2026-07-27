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27.07.2026 06:31:29
Verizon stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Verizon präsentierte am 24.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,92 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,18 USD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite hat Verizon im vergangenen Quartal 34,25 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Verizon 34,50 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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