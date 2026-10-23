Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
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23.10.2026 04:54:34
Verizon Stock Sinks After Hours as SpaceX Eyes 80,000 US Cell Sites for Fourth Wireless Carrier Push
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Nachrichten zu Verizon Inc.
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22.10.26
|S&P 500-Wert Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Verizon-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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15.10.26
|S&P 500-Papier Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verizon-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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14.10.26
|dailyAktien: Verizon Communications – Saisonaler Rückenwind (NewsTool)
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14.10.26
|dailyAktien: Verizon Communications – Saisonaler Rückenwind (NewsTool)
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11.10.26
|Erste Schätzungen: Verizon präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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09.10.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
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09.10.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 steigt nachmittags (finanzen.at)
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09.10.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Verizon Inc.
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