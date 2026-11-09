Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
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09.11.2026 15:02:10
Verizon to redeem debt securities on December 23, 2026
Verizon announced that it will redeem in whole its $1,750,000,000 aggregate principal amount of 4.125% notes due March 16, 2027 on December 23, 2026.Weiter zum vollständigen Artikel bei Verizon Communications Inc.
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