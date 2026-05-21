Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
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21.05.2026 14:02:27
Verizon to redeem debt securities on June 20, 2026
Verizon will redeem $1.295 billion of its $2.545 billion outstanding 4.329% Notes due 2028 on June 20, 2026, at a calculated redemption price.Weiter zum vollständigen Artikel bei Verizon Communications Inc.
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