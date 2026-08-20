Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
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20.08.2026 14:42:00
Verizon to redeem debt securities on September 21, 2026
Verizon has announced that it will fully redeem its 4.329% Notes due 2028 on September 21, 2026.Weiter zum vollständigen Artikel bei Verizon Communications Inc.
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Nachrichten zu Verizon Inc.
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|S&P 500-Wert Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verizon-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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13.08.26
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24.07.26
|Verizon wächst im Mobilfunk - Aktie gewinnt (dpa-AFX)
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24.07.26
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23.07.26
|S&P 500-Wert Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verizon von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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23.07.26
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