Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
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08.05.2026 19:01:58
Verizon to speak at upcoming investor conferences
Dan Schulman, CEO of Verizon, will speak at two conferences: MoffettNathanson (May 13, 9:00 a.m. ET) and J.P. Morgan (May 18, 9:05 a.m. ET). Webcast details are on Verizon's Investor Relations site.Weiter zum vollständigen Artikel bei Verizon Communications Inc.
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