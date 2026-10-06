Verizon vs. AT&T: Which Dividend Stock Is the Better Buy for Retirement Income?

Verizon (NYSE: VZ) and AT&T (NYSE: T), two of the largest telecom companies in the U.S., are both popular dividend stocks. Verizon pays a forward yield of 6.2%, while AT&T pays a forward yield of 4.6%. Both stocks also look like bargains in this frothy market: Verizon trades at nine times forward earnings, while AT&T has a forward price-to-earnings ratio of 10.

But over the past 12 months, Verizon's stock dipped 4% as AT&T's stock dropped 10%. Let's see why Verizon held up better than AT&T -- and if it's the better income play for retirees.

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