Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|Prognose angehoben
|
26.10.2026 13:57:39
Verizon wächst stärker als erwartet und hebt Prognose an - Aktie dennoch tiefer
So sollte pro Aktienanteil ein bereinigter Gewinn von 5,04 bis 5,06 Dollar übrig bleiben und damit 7 bis 7,5 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Zuletzt lag die eingeplante Steigerung bei 6 bis 7 Prozent. Auch der Finanzmittelzufluss wird wohl besser ausfallen. Die Aktie verlor im vorbörslichen NYSE-Handel aber zunächst 0,92 Prozent auf 44,25 US-Dollar.
Derzeit sind Investoren von US-Telekommunikationswerten nervös, weil sich die Anzeichen für einen verstärkten Einstieg von Elon Musks SpaceX in das Geschäft verdichten. Zuletzt hatte der Starlink-Anbieter ein Paket von Frequenzrechten erworben, nun gibt es Berichte unter anderem der Nachrichtenagentur Bloomberg über Verhandlungen zur Übernahme von Sendemast-Standorten. Kostete eine Verizon-Aktie Mitte September noch bis zu fast 52 Dollar, notiert sie aktuell bei um die 45 Dollar spürbar tiefer. T-Mobile-US-Aktien sind derzeit so wenig wert wie vor rund drei Jahren.
Im dritten Quartal steigerte Verizon den Umsatz um 1,5 Prozent auf 34,3 Milliarden Dollar zu. Der Gewinn unterm Strich kletterte um 5,2 Prozent auf 5,3 Milliarden Dollar; der bereinigte Überschuss je Aktie (EPS) stieg um gut 8 Prozent auf 1,31 Dollar. Das war etwas mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.
Verizon verbuchte zudem im Mobilfunk einen Vertragskundenzuwachs um 406.000 Stück, das beste Abschneiden in einem dritten Quartal seit fünf Jahren. Experten hatten nur mit etwa der Hälfte gerechnet. Im Gesamtjahr dürften nun nach Abzug von Kündigungen 1,1 bis 1,2 Millionen Telefonverträge hinzukommen.
Das Wachstum von Verizon war in den letzten Jahren ins Stocken geraten. Das Unternehmen verlor Marktanteile im Mobilfunkgeschäft an Konkurrenten wie T-Mobile US. Mit einer Vereinfachung des Angebots und einer stärkeren Kundenorientierung wie etwa einem neuen Treueprogramm will der seit einem Jahr amtierende Konzernchef Dan Schulman das Ruder herumreißen.
/men/nas/mis
NEW YORK (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Verizon Inc.
|
25.10.26
|Ausblick: Verizon gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.10.26
|S&P 500-Wert Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Verizon-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.10.26
|S&P 500-Papier Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verizon-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.10.26
|dailyAktien: Verizon Communications – Saisonaler Rückenwind (NewsTool)
|
14.10.26
|dailyAktien: Verizon Communications – Saisonaler Rückenwind (NewsTool)
|
11.10.26
|Erste Schätzungen: Verizon präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
09.10.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 steigt nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Verizon Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Verizon Inc.
|39,13
|-1,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. Die US-Börsen werden freundlich erwartet. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.