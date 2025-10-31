|
Verizon zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Verizon ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Verizon die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,780 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Verizon im vergangenen Quartal 33,82 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Verizon 33,33 Milliarden USD umsetzen können.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 1,19 USD je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 34,27 Milliarden USD gerechnet.
