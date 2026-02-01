Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|
01.02.2026 14:08:00
Verizon's CEO Just Admitted Its Pricing Strategy Cost the Company 2.25 Million Customers
Verizon's (NYSE: VZ) strategy over the past few years has centered around using price increases to drive revenue higher. With CEO Dan Schulman now a few months into his tenure, that strategy is getting a big shake-up."One of the reasons why we have such high churn rate, one of the reasons why we've been losing share over the last several years is because we keep raising our pricing without corresponding value," Schulman said during the fourth quarter earnings .Image source: Verizon.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
31.01.26
|CVC’s sports strategy: from F1 to cowboys (Financial Times)
|
30.01.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
30.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
30.01.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
30.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So steht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
30.01.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
30.01.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Strategy (ex MicroStrategy)
|126,10
|6,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.