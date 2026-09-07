AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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07.09.2026 19:12:01
Verizon's Share Price Is Lower Than It Was 5 Years Ago. With Dividends Reinvested, You're Up About 24%.
On the Friday before Labor Day weekend in 2021, shares of Verizon Communications (NYSE:VZ) closed at $55.43. This past Friday, five years later almost to the day, they closed at $50.14 -- a decline of about 9.5%.But with a dividend stock like this one, price is only half the story. Add in the dividends, each payment reinvested in more shares, and the same five years produced a total return of about 24%.The entire gap is the dividend. What the payout did over the last five years, it can probably do again. The share price is the half that has to change.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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