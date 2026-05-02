thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
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02.05.2026 18:39:45
Verkauf an Inder gestoppt : Thyssenkrupp will seine Stahlsparte doch vorerst behalten
Seit September laufen Gespräche über die Übernahme der Thyssenkrupp-Stahlsparte durch ein Unternehmen aus Indien. Doch nun stoppt der deutsche Konzern die Verkaufspläne. Die Neuaufstellung des Segments soll aus eigener Kraft vorangetrieben werden - zumindest vorerst.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Nachrichten zu thyssenkrupp AG
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02.05.26
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02.05.26
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30.04.26
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30.04.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
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