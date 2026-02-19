Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|
19.02.2026 11:45:58
Verkauf des Eiscreme-Geschäfts: Nestlé-Chef baut Konzern nach Gewinnrückgang um
Der Umsatz schrumpft, die Rohstoffkosten steigen: Nestlé-Chef Philipp Navratil setzt künftig auf weniger Sparten und will mehr Geld in Marketing stecken. Das hat auch Folgen für zahlreiche Mitarbeiter weltweit.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
