BASF Aktie

BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 515100 / ISIN: DE0005151005

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01.07.2026 16:48:38

Verkauf von Lacke-Sparte bringt BASF Milliarden

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der Verkauf des Lacke-Geschäfts an den US-Finanzinvestor Carlyle (The Carlyle Group LP) spült Milliarden Euro in die Kassen des Chemiekonzerns BASF. Das Ludwigshafener Dax-Unternehmen (DAX) erhält einen Betrag vor Steuern von rund 5,8 Milliarden Euro. 40 Prozent an der Sparte, zu der etwa Fahrzeugserien- und Autoreparaturlacke sowie Oberflächentechnik gehören, wird BASF weiterhin halten.

Vorstandschef Markus Kamieth sprach zum Abschluss des Verkaufs von einem wichtigen Schritt für die Umsetzung des Konzernumbaus. Durch die Eigenkapitalbeteiligung werde der Chemiekonzern zudem auch weiterhin an der Wertschaffung des sogenannten Coatings-Geschäfts profitieren./glb/DP/stw

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