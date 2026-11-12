12.11.2026 16:18:41

Verkäufe bestehender US-Häuser sinken auf 16-Jahres-Tief

DOW JONES--Die Zahl der Verkäufe bestehender Häuser in den USA ist im Oktober deutlicher als erwartet gesunken. Wie die National Association of Realtors (NAR) mitteilte, ging sie gegenüber dem Vormonat um 5,5 Prozent auf 3,75 Millionen zurück. Das war das niedrigste Niveau seit 2010. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um 3,8 Prozent gerechnet.

Die Verkäufe von bestehenden Häuser machen mehr als 90 Prozent des Absatzvolumens am US-Häusermarkt aus, die übrigen sind Neubauten. Der Medianpreis eines bestehenden Hauses betrug 416.700 Dollar und damit 0,4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Der Bestand unverkaufter Häuser wurde auf 5,1 Monatsangebote beziffert.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2026 10:19 ET (15:19 GMT)

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