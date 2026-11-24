DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
|Medienbericht
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24.11.2026 15:03:38
Verkaufsdruck hält an: Aktien von Redcare Pharmacy, DocMorris und Co. weiten Verluste aus – Zuzahlungsdebatte belastet
Dreh- und Angelpunkt der Investments bleibt das deutsche E-Rezept, dessen Boom bis Ende Oktober noch als positiver Kurstreiber galt. Seither ist es ruhiger geworden um das Thema. Am Dienstag wurde nun ein Medienbericht über den künftigen Umgang mit Patientenzuzahlungen am Markt als Belastung angesehen. Die gesetzlichen Zuzahlungsbeträge für verschreibungspflichtige Medikamente sollen 2027 um 50 Prozent angehoben werden.
Der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), Thomas Preis, äußerte sich im Branchenportal "Apotheke Adhoc" kritisch zum Aufwand, den stationäre Apotheken mit diesen Zuzahlungen hätten. Einen Wettbewerbsnachteil sieht er zudem gegenüber ausländischen Versandapotheken, die ihren Kunden die Zuzahlungen erlassen. Zuzahlungen sollten künftig direkt von den Krankenkassen statt von den Apotheken eingezogen werden, so seine Forderung.
Am Markt hieß es, auch wenn es sich dabei bislang lediglich um eine Forderung des Branchenverbands handele, erhöhe sie die regulatorischen Risiken. Dies gelte vor allem vor dem Hintergrund des guten Kursverlaufs der beiden Medikamentenversender: Die Redcare-Titel waren im Oktober auf einem Hoch seit einem Jahr angekommen. Der DocMorris-Kurs hatte sich seit dem Rekordtief im März in der Spitze sogar verfünffacht.
/tih/bek/stk
FRANKFURT (dpa-AFX)
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|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
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|Deutsche Bank AG
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|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
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|Deutsche Bank AG
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|05.11.26
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|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|13.11.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|18,33
|-7,61%
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|61,20
|-6,56%
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