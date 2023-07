Verkaufsergebnisse im ersten Halbjahr 2023: Renault Group wächst weiter in wertschöpfenden Segmenten

Die Renault Group hat ihre weltweiten Verkäufe im ersten Halbjahr 2023 um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert und rund 1.134.000 Neuzulassungen erzielt. In Europa stieg der Konzernabsatz um 24 Prozent, während der Gesamtmarkt lediglich um 17 Prozent zulegte. Die Marke Renault verzeichnete ein Wachstum von 12 Prozent und mehr als 772.000 verkaufte Fahrzeuge im ersten Halbjahr 2023. In Europa steigerte Renault seine Verkäufe um 21 Prozent auf 503.000 Einheiten und ist damit wieder die zweitstärkste Marke sowie die Nummer eins auf dem französischen Heimatmarkt. Dacia legte in den ersten sechs Monaten gegenüber dem 1. Halbjahr 2022 um 24 Prozent zu und verkaufte mehr als 345.000 Einheiten, was auf den Erfolg der attraktiven Produktpalette zurückzuführen ist. Ebenso konnte Alpine seinen Wachstumstrend fortsetzen und erreichte mit 1.863 Einheiten ein Verkaufsplus von neun Prozent. Die auf Wertschöpfung ausgerichtete Vertriebspolitik der Renault Group konzentriert sich weiterhin auf die profitabelsten Segmente: das Privatkundengeschäft sowie den Verkauf von hochwertigen Ausstattungsvarianten und Modellen im C-Segment. Weiter zum vollständigen Artikel bei Renault S.A. Zum vollständigen Artikel Weiter zum vollständigen Artikel bei Renault S.A. Zum vollständigen Artikel