Xiaomi Aktie
WKN DE: A2JNY1 / ISIN: KYG9830T1067
|
03.09.2026 14:26:48
Verkaufsstart in Europa: Xiaomi bietet seine E-Autos bald auch in Deutschland an
Xiaomi ist der drittgrößte Smartphone-Hersteller der Welt. Mittlerweile baut der chinesische Konzern aber auch Elektro-Autos. Diese will das Unternehmen jetzt auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern anbieten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Xiaomi
|
25.08.26
|Xiaomi: Vom Start-up zum globalen Tech-Konzern mit E-Auto-Ambitionen (finanzen.at)
|
17.08.26
|Ausblick: Xiaomi präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.08.26
|Erste Schätzungen: Xiaomi stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
16.07.26
|Trotz neuer Aktien: Xiaomi-Kurs springt nach Rückkäufen an (finanzen.at)
|
13.07.26
|Milliarden-Vorsprung für BYD und Xiaomi: US-Rivalen bei E-Auto-Investitionen abgehängt - Aktien im Blick (finanzen.at)
|
02.07.26
|BYD-Aktie sehr stark, auch XPeng- und Xiaomi-Aktien höher: Neue Absatz-Dynamik bei Chinas E-Autobauern (finanzen.at)
|
26.05.26
|Ausblick: Xiaomi gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
04.05.26
|Starke Absatzentwicklung im April schiebt Xiaomi-Aktie an - Was bedeutet das für Anleger? (finanzen.at)
Analysen zu Xiaomi
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Xiaomi
|3,03
|-2,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.