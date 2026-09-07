Bombardier Aktie

Bombardier für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CYZP / ISIN: CA0977517055

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07.09.2026 23:13:14

Verkaufsverbot in den USA: Trump nimmt Kanadas Bombardier-Flugzeuge ins Visier

Donald Trump verschärft den Wirtschaftskonflikt mit Kanada: Der US-Präsident droht dem Flugzeugbauer Bombardier mit einem Verkaufsverbot. Zugleich setzt Ottawa milliardenschwere Gegenzölle auf US-Produkte in Kraft.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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