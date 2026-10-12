AIR France-KLM Aktie
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
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12.10.2026 17:22:38
Verkehr am Flughafen Riad für weitere Tage ausgesetzt
RIAD (dpa-AFX) - Nach mehreren Angriffen am Flughafen der saudischen Hauptstadt Riad bleibt der Luftverkehr dort für weitere Tage eingestellt. Der Flugstopp soll nun bis Sonntag 0.00 Uhr gelten (Ortszeit, Samstag 23.00 Uhr MESZ), wie aus einer Mitteilung an die Flugzeugführer (NOTAM) hervorgeht. Als Grund wurden "Vorsichtsmaßnahmen" genannt.
Die saudische Behörde für zivile Luftfahrt teilte mit, es sollten bei der verlängerten Unterbrechung noch Schritte abgeschlossen werden, um die Sicherheit im Betrieb zu garantieren. Unter anderem haben die staatliche bahrainische Fluggesellschaft Gulf Air wie auch Airlines der Lufthansa Group ihre Flüge nach Riad vorübergehend ausgesetzt.
1.500 Flüge in Saudi-Arabien gestrichen
Dem Flugdienst Flightradar24 zufolge kam es auch in Dammam im Osten des Landes, wo es in vergangenen Tagen ebenfalls zu Angriffen kam, wie auch in der Küstenstadt Dschidda im Westen zu starken Beeinträchtigungen im Flugverkehr. Die emiratische Nachrichtenseite "Gulf Business" berichtete von fast 1.500 Flügen, die in Saudi-Arabien im Zuge der Angriffe gestrichen worden seien.
Die Huthi-Miliz hat ihre Angriffe auf Saudi-Arabien verstärkt und greift dabei unter anderem Flughäfen und Öl-Einrichtungen an. Das Königreich meldete in den vergangenen Tagen Angriffe am internationalen Flughafen der Hauptstadt Riad, wo bei einer der schwersten Attacken seit Jahren mindestens zwölf Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt wurden.
Die saudische Regierung bemüht sich unterdessen, ein Bild von Ruhe und Stabilität auszustrahlen. "Das Wort "Angst" existiert nicht im saudischen Wörterbuch", sagte Energieminister Abdulasis bin Salman bei einem Energie-Kongress in Riad./jot/DP/stw
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